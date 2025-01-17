Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 10:07

В Красноярском крае до 47 выросло число отравившихся в санатории «Сосновый бор»

До 47 выросло число отравившихся в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское в Минусинском районе Красноярского края. Такие данные приводит пресс-служба региональной прокуратуры.

«На данный момент количество заболевших возросло до 47», — указано в сообщении.

Уточняется, что госпитализированы десять человек. У пяти диагностирован норовирус. Специалисты исследуют в лабораториях готовую еду, продукты, холодную воду, а также смывы с рук персонала пищеблока.

В Кабардино-Балкарии массово отравились участники детского творческого фестиваля
В Кабардино-Балкарии массово отравились участники детского творческого фестиваля

Напомним, ранее в СК сообщили, что 33 пенсионера почувствовали себя плохо после употребления омлета на завтрак. Они пожаловались на тошноту, головокружение и температуру. Всего в санатории находилось около 100 человек. Прокуратура организовала проверку, а СК возбудил уголовное дело. Санаторий тем временем приостановил работу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Potashev Aleksandr

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar