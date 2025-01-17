В Красноярском крае до 47 выросло число отравившихся в санатории «Сосновый бор»

До 47 выросло число отравившихся в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское в Минусинском районе Красноярского края. Такие данные приводит пресс-служба региональной прокуратуры.

Уточняется, что госпитализированы десять человек. У пяти диагностирован норовирус. Специалисты исследуют в лабораториях готовую еду, продукты, холодную воду, а также смывы с рук персонала пищеблока.

Напомним, ранее в СК сообщили, что 33 пенсионера почувствовали себя плохо после употребления омлета на завтрак. Они пожаловались на тошноту, головокружение и температуру. Всего в санатории находилось около 100 человек. Прокуратура организовала проверку, а СК возбудил уголовное дело. Санаторий тем временем приостановил работу.