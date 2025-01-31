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31 января, 11:51

Вскрылись грубые нарушения в кафе в Кунгуре, где десятки людей отравились шаурмой

Роспотребнадзор сообщил о грубых нарушениях в кафе SHAURMA COSMOS в Кунгуре

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили грубые нарушения санитарных норм в кафе SHAURMA COSMOS в Кунгуре, где более 20 человек стали жертвами массового отравления. По предварительным данным, у заболевших был выявлен возбудитель сальмонеллеза.

«У пациентов обнаружен сальмонеллез. Роспотребнадзор по Пермскому краю незамедлительно начал санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого были собраны пробы воды, продуктов питания и сырья, а также проведено обследование работников индивидуального предпринимателя Имомова Ш. Р. В процессе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарного законодательства», — сообщается в пресс-релизе надзорного ведомства.

Работа кафе SHAURMA COSMOS приостановлена до вынесения решения Кунгурским городским судом.

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По последним данным, число отравившихся шаурмой в Кунгуре достигло 25 человек, 9 из них — дети и подростки. Все они обратились за помощью в больницы Кунгура после покупки еды в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны.

Марина Фещенко
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