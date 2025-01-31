Вскрылись грубые нарушения в кафе в Кунгуре, где десятки людей отравились шаурмой

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили грубые нарушения санитарных норм в кафе SHAURMA COSMOS в Кунгуре, где более 20 человек стали жертвами массового отравления. По предварительным данным, у заболевших был выявлен возбудитель сальмонеллеза.

«У пациентов обнаружен сальмонеллез. Роспотребнадзор по Пермскому краю незамедлительно начал санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого были собраны пробы воды, продуктов питания и сырья, а также проведено обследование работников индивидуального предпринимателя Имомова Ш. Р. В процессе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарного законодательства», — сообщается в пресс-релизе надзорного ведомства.