Бородин набросился на ларьки с шаурмой без зала, но в ГД призвали смотреть на безопасность блюда

Есть и заведения, где шаурму подают в залах, есть и где в окошках. Например, если такой киоск находится у дороги, я бы рекомендовал подумать покупателям, а стоит ли есть именно здесь. Но подчеркну, каждый сам для себя выбирает, купить на ходу или покушать в зале. Поэтому в этом отношении главное, чтобы шаурма была безвредная, не опасная для здоровья