Бородин набросился на ларьки с шаурмой без зала, но в ГД призвали смотреть на безопасность блюда
Бородин предложил Госдуме запретить продажу шаурмы в России из ларьков без зала
Бородин предложил запретить продажу шаурмы из ларьков без прихожей. Обложка © АГН «Москва» / Кирилл Зыков
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Государственную думу с предложением ввести запрет на торговлю шаурмой через ларьки и киоски, работающие по принципу «открытого окна». Соответствующее письмо есть в распоряжении Life.ru.
Бородин считает, что места по продаже шаурмы должны быть оборудованы специальными прихожими. За неисполнение требования он предлагает штрафовать предпринимателей, а за повторные нарушения — закрывать точки по решению суда.
Ему ответил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий заметил, что сам иногда покупает это блюдо, а организация пространства в таких заведениях зависит от самого предпринимателя.
Есть и заведения, где шаурму подают в залах, есть и где в окошках. Например, если такой киоск находится у дороги, я бы рекомендовал подумать покупателям, а стоит ли есть именно здесь. Но подчеркну, каждый сам для себя выбирает, купить на ходу или покушать в зале. Поэтому в этом отношении главное, чтобы шаурма была безвредная, не опасная для здоровья
Леонов также оставил пожелание тем людям, которые готовят шаурму. Главное, по его мнению, чтобы она была вкусная, качественная и ни в коем случае не вызывала никаких отравлений.
Ранее врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал важный критерий ГОСТа на шаурму. По его мнению, требования надо систематизировать и сгруппировать как положено. Врач считает, что желание Госстандарта выпустить ГОСТ по шаурме в 2025 году говорит о недоработках главного ведомства.