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24 декабря, 07:41

ГОСТ на шаурму начнёт действовать в 2025 году

Глава «Роскачества» Протасов: ГОСТ на шаурму вступит в силу в 2025 году

Теперь отличить хорошую шаурму от плохой станет проще. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Теперь отличить хорошую шаурму от плохой станет проще. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

В 2025 году в России вступил в силу ГОСТ на шаурму. Об этом сообщил глава «Роскачества» Максим Протасов. По его словам, накануне закончилась подготовка первой редакции стандарта.

«Предполагаем, что его окончательное утверждение произойдет в 2025 году, тогда же он вступит в силу», — приводит слова Протасова ТАСС.

Также он отметил, что специалисты «Роскачества» намерены провести дополнительные исследования шаурмы. В апреле текущего года в 27 из 29 образцов были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии. Шаурму нужно держать на контроле, подчеркнул Протасов.

Кроме того, руководитель «Роскачества» анонсировал разработку ГОСТа на принципы пищевой безопасности в заведениях общественного питания и стандарта на натуральную косметику. Для проверки степени экологичности товара необходимы комплексные лабораторные испытания, подчеркнул Протасов.

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Напомним, ранее стало известно, что в России разрабатывается ГОСТ на шаурму. Кроме того, в «Роскачестве» допустили введение ГОСТов на бургеры, суши и другой фастфуд. Отмечалось, что появление стандартов для общественного питания станет особенно востребовано среди потребителей, так как особая пометка будет говорить о качестве продукции.

Никита Никонов
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