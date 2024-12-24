ГОСТ на шаурму начнёт действовать в 2025 году
Глава «Роскачества» Протасов: ГОСТ на шаурму вступит в силу в 2025 году
Теперь отличить хорошую шаурму от плохой станет проще. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
В 2025 году в России вступил в силу ГОСТ на шаурму. Об этом сообщил глава «Роскачества» Максим Протасов. По его словам, накануне закончилась подготовка первой редакции стандарта.
«Предполагаем, что его окончательное утверждение произойдет в 2025 году, тогда же он вступит в силу», — приводит слова Протасова ТАСС.
Также он отметил, что специалисты «Роскачества» намерены провести дополнительные исследования шаурмы. В апреле текущего года в 27 из 29 образцов были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии. Шаурму нужно держать на контроле, подчеркнул Протасов.
Кроме того, руководитель «Роскачества» анонсировал разработку ГОСТа на принципы пищевой безопасности в заведениях общественного питания и стандарта на натуральную косметику. Для проверки степени экологичности товара необходимы комплексные лабораторные испытания, подчеркнул Протасов.
Напомним, ранее стало известно, что в России разрабатывается ГОСТ на шаурму. Кроме того, в «Роскачестве» допустили введение ГОСТов на бургеры, суши и другой фастфуд. Отмечалось, что появление стандартов для общественного питания станет особенно востребовано среди потребителей, так как особая пометка будет говорить о качестве продукции.