ГОСТ на шаурму начнёт действовать в 2025 году

В 2025 году в России вступил в силу ГОСТ на шаурму. Об этом сообщил глава «Роскачества» Максим Протасов. По его словам, накануне закончилась подготовка первой редакции стандарта.

«Предполагаем, что его окончательное утверждение произойдет в 2025 году, тогда же он вступит в силу», — приводит слова Протасова ТАСС.

Также он отметил, что специалисты «Роскачества» намерены провести дополнительные исследования шаурмы. В апреле текущего года в 27 из 29 образцов были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии. Шаурму нужно держать на контроле, подчеркнул Протасов.

Кроме того, руководитель «Роскачества» анонсировал разработку ГОСТа на принципы пищевой безопасности в заведениях общественного питания и стандарта на натуральную косметику. Для проверки степени экологичности товара необходимы комплексные лабораторные испытания, подчеркнул Протасов.