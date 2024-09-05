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5 сентября, 11:48

Шаурма с сальмонеллой скосила десятки жителей небольшого карельского городка

Более 80 человек отравились шаурмой в Карелии

Карета скорой помощи в Москве. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи в Москве. Обложка © Life.ru

Более 80 человек отравились шаурмой в карельском городе Сегежа, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. Все они пожаловались на недомогание.

«За медицинской помощью обратились 87 граждан», — говорится в сообщении.

На данный момент в инфекционном отделении находятся 26 человек, в том числе 16 детей. Остальных отпустили на амбулаторное лечение. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Карельский Роспотребнадзор начал расследование. Указывается, что у первых трёх заболевших нашли сальмонеллу. Ведомство составило протокол о временном закрытии кафе, материалы переданы в суд.

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Напомним, иногда поход в сомнительную шаурмечную может закончиться куда плачевнее. Недавно в Татарстане 11-летняя школьника насмерть отравилась этим популярным стрит-фудом. Через два дня девочке стало плохо, она скончалась в больнице.

Матвей Константинов
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