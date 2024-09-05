Шаурма с сальмонеллой скосила десятки жителей небольшого карельского городка

Более 80 человек отравились шаурмой в карельском городе Сегежа, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. Все они пожаловались на недомогание.

«За медицинской помощью обратились 87 граждан», — говорится в сообщении.

На данный момент в инфекционном отделении находятся 26 человек, в том числе 16 детей. Остальных отпустили на амбулаторное лечение. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Карельский Роспотребнадзор начал расследование. Указывается, что у первых трёх заболевших нашли сальмонеллу. Ведомство составило протокол о временном закрытии кафе, материалы переданы в суд.