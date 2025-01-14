Губернатор Подмосковья Воробьёв назвал ларьки с шаурмой «пережитком прошлого»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил за приведение в порядок торговых объектов на территории региона. Об этом чиновник заявил, комментируя обилие ларьков по продаже готовой еды вроде шаурмы. По его мнению, они давно стали «пережитком прошлого», пишет 360.ru.

«Посещая территории, у глав некоторых городских округов можно увидеть ларьки, где надписи «Шаурма» или «Хинкальная» сделаны примерно с их рост. Это, конечно, пережиток, который обращает на себя внимание. Там нет ни налогов, ни санитарии. И мы видим большое количество обращений и жалоб», — посетовал Воробьёв.

Вместе с тем глава региона привёл успешные примеры внедрения новых инициатив. Например, отметил он, в некоторых районах удалось улучшить ситуацию с парковкой. И такая модернизация инфраструктуры должна продолжаться, заключил губернатор.