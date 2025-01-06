Сигареты и шаурма под запретом: Водителей предупредили о поправках в ПДД в 2025 году
Эксперт Попов предупредил водителей об изменении ПДД в 2025 году
Большая часть поправок в правила дорожного движения, которые будут приняты в 2025 году, касается средств индивидуальной мобильности, однако есть изменения, устанавливающие запрет на использование водителями гаджетов, сигарет и даже еды. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
«В ПДД действует запрет разговаривать по мобильному телефону без использования гарнитуры или громкоговорящей связи, так вот новая редакция предполагает, что практически ничего нельзя будет держать в руках за исключением навигационных сервисов», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, под запрет попадает практически всё, что может отвлечь водителя от управления транспортным средством, в том числе устройства для курения, сигареты или шаурма. При этом эксперт назвал новые требования скандальными, потому что ПДД не обязывают водителей держать руль двумя руками. Специалист не исключил, что за обоснованными запретами последуют попытки обжаловать их.