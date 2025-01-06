Сигареты и шаурма под запретом: Водителей предупредили о поправках в ПДД в 2025 году

Большая часть поправок в правила дорожного движения, которые будут приняты в 2025 году, касается средств индивидуальной мобильности, однако есть изменения, устанавливающие запрет на использование водителями гаджетов, сигарет и даже еды. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«В ПДД действует запрет разговаривать по мобильному телефону без использования гарнитуры или громкоговорящей связи, так вот новая редакция предполагает, что практически ничего нельзя будет держать в руках за исключением навигационных сервисов», — подчеркнул собеседник RT.