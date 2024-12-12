ГД приняла поправку о снижении до 25% скидки при оплате штрафов за нарушение ПДД
Государственная дума приняла поправку, которая предусматривает сокращение скидки при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) до 25%. Ранее этот показатель составлял 50%.
Поправка была принята при рассмотрении во втором чтении законопроекта о введении штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Изменения будут внесены в статью 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), который называется «исполнение постановления о наложении административного штрафа».
Согласно действующему законодательству, штраф можно уплатить в размере половины от суммы в течение 20 дней со дня вынесения постановление. Новые нормы изменяют скидку с 50% на 25%, при этом срок будет увеличен с 20 до 30 дней — в течение данного времени автовладельцы смогут оплатить штраф в размере 75% от суммы.
Напомним, с 1 января начнут действовать новые штрафы за нарушения ПДД. Так, например, за превышение скорости более чем на 20, но менее чем на 40 километров в час размер санкции вырастет с 500 до 750 рублей.
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