Госдума повысила в 1,5 раза штрафы за нарушения ПДД и сократила скидку

На пленарном заседании Госдумы приняты ряд поправок, касающихся увеличения штрафов за различные нарушения правил дорожного движения в 1,5 раза. В частности, штрафы за превышение установленной скорости движения будут увеличены на 50%. Это изменение внесено в статью 12.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях и стало частью законопроекта о введении штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Кроме того, Госдума повысила штраф за вождение в нетрезвом виде до 45 тысяч рублей. Данная поправка касается статьи 12.8 КоАП и была также принята в рамках обсуждения законопроекта о наказании за отсутствие ОСАГО. Штраф за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения также вырастет до 45 тысяч рублей.

Дополнительно, были внесены изменения в статью 12.17 КоАП, касающиеся движения по полосе для маршрутных транспортных средств, что также приведёт к увеличению штрафов за соответствующие нарушения.

Наконец, Госдума снизила размер скидки на оплату штрафов с 50% до 25%. Теперь водители смогут оплачивать штрафы со скидкой в течение 30 дней, но с учётом новой ставки это будет 75% от общей суммы штрафа. Эти изменения направлены на ужесточение контроля за соблюдением правил дорожного движения и повышение безопасности на дорогах.