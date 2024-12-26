Путин подписал законы об увеличении штрафов за нарушение ПДД

В России увеличатся штрафы за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), в частности за превышение скорости, пьяную езду, отсутствие полиса ОСАГО, не пристёгнутый ремень и за проезд на запрещающий сигнал светофора. Соответствующие поправки в законы утвердил президент РФ Владимир Путин.

Так, размер штрафов за превышение скорости поднимется на 50% и будет составлять от 750 рублей до 7,5 тысячи в зависимости от того, как сильно водитель нарушил скоростной режим. Взыскание за вождение в нетрезвом виде повышается с 30 до 45 тысяч рублей, в том числе ужесточена ответственность владельца авто за передачу управления пьяному товарищу или за вождение без прав в алкогольном опьянении.

Если автолюбитель откажется от медицинского освидетельствования, то теперь ему тоже выпишут повышенный штраф — он увеличен с 30 до 45 тысяч рублей. Кроме того, появилось наказание за повторное управление транспортом без полиса ОСАГО, тогда как раньше ответственность наступала лишь за отсутствие страховки. Повторное нарушение с этого момента будет караться взысканием от 3 до 5 тысяч рублей.

Штрафы за проезд на красный сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика тоже становятся выше и будут составлять 1,5 тысячи рублей вместо 1 тысячи. В случае если водитель снова допустит подобное нарушение, то ему придётся заплатить 7,5 тысячи рублей. Не пристёгнутый ремень или перевозка пассажира без ремня обойдётся автолюбителю в 1,5 тысячи рублей, что также распространяется на мотоциклистов без шлема.

И, наконец, Путин утвердил снижение с 50% до 25% размера скидки на оплату штрафов за нарушение ПДД. Раньше в течение 20 дней с момента вынесения постановления нарушитель мог уплатить лишь половину штрафа. Изменения продлевают срок оплаты «со скидкой» до 30 дней, но её размер составит только 25% от суммы взыскания.