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12 декабря, 17:26

Поправки в ПДД помогут разгрузить города от фур

Эксперт Овденко: Новые штрафы для большегрузов помогут разгрузить города

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который в числе прочего предусматривает увеличение штрафа в 10 раз за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовиков. Норма является частью принятого законопроекта о введении штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО и об увеличении штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения (ПДД).

Сейчас наказание за проезд грузовика под запрещающий знак составляет 500 рублей. С 1 января 2025 года штраф возрастёт до пяти тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге штраф с пяти тысяч вырастет до 7,5 тысячи рублей. Также вводится штраф в 10 тысяч рублей за повторное нарушение.

В Госдуме отметили, что размер штрафа для водителей большегрузов будет носить профилактический характер: водителям станет попросту экономически невыгодно сокращать путь через города. Это положительно скажется на движении не только в Ростове-на-Дону, но и в других населённых пунктах.

Повышение штрафов за нарушение правил, установленных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых автомобилей, поможет наладить движение фур и пересмотреть правила, регулирующие въезд большегрузов в городские зоны. Об этом рассказала городской планировщик, преподаватель НИУ ВШЭ и лектор Российского общества «Знание» Елена Овденко в беседе с «Газетой.ru».

«Грузовой транспорт занимает большую площадь, нежели чем легковой. Город живёт по своим ритмам, у него есть пиковые часы, когда основной поток жителей перемещается с работы и на работу. И если в это время в поток будет встраиваться ещё и грузовой транспорт, это спровоцирует коллапс», — пояснила Овденко.

Госдума повысила в 1,5 раза штрафы за нарушения ПДД и сократила скидку
Госдума повысила в 1,5 раза штрафы за нарушения ПДД и сократила скидку

Ранее Life.ru сообщал, что Государственная дума одобрила поправку, которая уменьшает размер скидки на оплату штрафов за нарушения правил дорожного движения до 25%. В соответствии с текущими законами штраф можно оплатить со скидкой 50% в течение 20 дней после вынесения постановления. Новые правила изменяют эту скидку с 50 до 25%, но при этом увеличивают срок оплаты с 20 до 30 дней.

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Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Александра Мышляева
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