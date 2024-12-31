Юрист рассказал, каким водителям в 2025 году нужно бежать за новыми «корочками»
Юрист Хаминский заявил о необходимости заменить водительские права в 2025 году
Водителям, чьи водительские права истекли в январе 2022 года и были автоматически продлены на три года, настоятельно рекомендуется посетить ГИБДД или МФЦ для получения нового удостоверения. Об этом сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье, Александр Хаминский.
«Водители, чьи права истекли в январе 2022-го и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых «корочек». Они должны подать заявление о выдаче нового удостоверения, справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины», — приводит его слова РИА «Новости».
По словам Хаминского, в ГИБДД новое удостоверение можно получить в день обращения, тогда как в МФЦ процесс может занять до девяти дней. Он напомнил, что согласно правительственным постановлениям, действие прав автоматически продлевается на три года для тех водителей, у кого они истекали с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Аналогичная схема будет действовать и для документов, срок которых закончится в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года. При этом многие водители могут путаться в принципах реализации этих распоряжений и ошибочно считать, что их права были продлены на шесть лет в два этапа.
Юрист также предупредил о возможных штрафах за управление автомобилем с недействующими правами. По его словам, такое поведение может повлечь штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Владельцам автомобилей следует особенно внимательно относиться к ситуации, когда транспортное средство используется третьими лицами. Если у фактического водителя истёк срок действия удостоверения, владельца машины может ожидать штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления человеку с недействительными правами, заключил Хаминский.
Ранее было объявлено об увеличении штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) в России. В частности, речь идёт о повышении санкций за такие нарушения, как превышение допустимой скорости, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие полиса обязательного страхования (ОСАГО), не пристёгнутый ремень безопасности и проезд на красный сигнал светофора. Для водителей грузовиков также вводится значительно более высокая мера наказания: штраф за транзитный проезд в неразрешенных местах увеличится в десять раз по сравнению с предыдущими значениями. В большинстве регионов штраф поднимается с 500 рублей до 5 000, а в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, он составит 7 500 рублей.
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