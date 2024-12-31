Юрист рассказал, каким водителям в 2025 году нужно бежать за новыми «корочками»

Водителям, чьи водительские права истекли в январе 2022 года и были автоматически продлены на три года, настоятельно рекомендуется посетить ГИБДД или МФЦ для получения нового удостоверения. Об этом сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье, Александр Хаминский.

«Водители, чьи права истекли в январе 2022-го и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых «корочек». Они должны подать заявление о выдаче нового удостоверения, справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины», — приводит его слова РИА «Новости».

По словам Хаминского, в ГИБДД новое удостоверение можно получить в день обращения, тогда как в МФЦ процесс может занять до девяти дней. Он напомнил, что согласно правительственным постановлениям, действие прав автоматически продлевается на три года для тех водителей, у кого они истекали с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Аналогичная схема будет действовать и для документов, срок которых закончится в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года. При этом многие водители могут путаться в принципах реализации этих распоряжений и ошибочно считать, что их права были продлены на шесть лет в два этапа.

Юрист также предупредил о возможных штрафах за управление автомобилем с недействующими правами. По его словам, такое поведение может повлечь штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Владельцам автомобилей следует особенно внимательно относиться к ситуации, когда транспортное средство используется третьими лицами. Если у фактического водителя истёк срок действия удостоверения, владельца машины может ожидать штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления человеку с недействительными правами, заключил Хаминский.