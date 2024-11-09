Тест: Скорее выкидывайте свои права, если не ответите на все 8 каверзных вопросов ПДД

С приходом холодов внимательность на дороге увеличивается на 100% и у опытных водителей, и тем более у новичков! Мы решили собрать в этом тесте одни из самых каверзных вопросов на знание правил дорожного движения, чтобы вы смогли освежить знания и не попасть впросак при встрече с сотрудниками инспекции. Включите бдительность и вспомните обо всём, что рассказывали в автошколе, — только так можно набрать 8/8.

Автопутешествия по родине позволяют намного лучше узнать культуру, традиции и обычаи разных народов нашей страны. Но уверены ли вы, что вас поймут на Дальнем Востоке, в Калининграде или, например, в Брянске? Пройдите тест на знание диалектов разных уголков России на 8/8 и смело отправляйтесь в путь! А вы знали, что в СССР водители не меняли резину и вставляли гвозди в колёса? Зачем и почему, можно узнать здесь.