Онищенко назвал важный критерий ГОСТа на шаурму

В новом ГОСТе на шаурму надо проработать регламент обработки мяса. По мнению врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко, требования надо систематизировать и сгруппировать как положено.

«Параметров по меньшей мере десятка три-четыре могу перечислить, по которым нужно нормировать, но в этом необходимости нет, потому что у нас есть требования обработки мяса, термической обработки», — добавил он в беседе с NEWS.ru.

Врач считает, что желание Госстандарта выпустить ГОСТ по шаурме говорит о недоработках главного ведомства. Онищенко призвал сделать правильные выводы и научиться вовремя реагировать.