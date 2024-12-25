Онищенко назвал важный критерий ГОСТа на шаурму
Академик Онищенко: ГОСТ на шаурму требует чёткого регламента обработки мяса
В новом ГОСТе на шаурму надо проработать регламент обработки мяса. По мнению врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко, требования надо систематизировать и сгруппировать как положено.
«Параметров по меньшей мере десятка три-четыре могу перечислить, по которым нужно нормировать, но в этом необходимости нет, потому что у нас есть требования обработки мяса, термической обработки», — добавил он в беседе с NEWS.ru.
Врач считает, что желание Госстандарта выпустить ГОСТ по шаурме говорит о недоработках главного ведомства. Онищенко призвал сделать правильные выводы и научиться вовремя реагировать.
Ранее Life.ru писал, что ГОСТ на шаурму начнёт действовать в России в 2025 году. С этого времени в блюдо должно идти мясо, приготовленное не более 2–3 часов назад, соусы и зелень должны реализоваться в течение одного часа. Готовую шаурму нельзя будет оставлять на следующий день. Работники общепита обязаны носить санитарную одежду, быть чистыми и опрятными. Такие меры хотят ввести, чтобы предотвратить отравления россиян и нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии.