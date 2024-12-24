Life.ru узнал недостаток ГОСТа на шаурму, гарантированно ведущий к сальмонеллёзу

Вращающийся вертел, на который нанизан огромный кусок мяса, можно встретить в каждом ларёчке с шаурмой. С него срезают ножом слоями мясо, которое затем закручивается вместе с остальными ингредиентами в «рулетик счастья», отправляющийся затем на гриль. Вот эта самая бобина и может стать причиной инфекций, попадающих в организм вместе с «пищей богов». Об этом в беседе с Life.ru предупредил ресторатор, руководитель Союза управляющих ресторанами Сергей Миронов.

Проблема шаурмы в том, что мясо заготавливается на так называемых бобинах и с неё срезается. Это опасно тем, что человек может получить какое-то заболевание, например сальмонеллёз, который очень распространён в курице. Главный риск в том, что с вертела срезается как прожаренное, так и сырое мясо, объяснил Миронов.

Я бы вообще в ГОСТе запретил данные бобины при приготовлении шаурмы. Все эти отравления с сальмонеллёзом, которые неоднократно случались в разных местах, заранее предопределены. Если сальмонелла попала в палатку с шаурмой, то её гарантированно передадут людям. Чтобы избавиться от неё, нужно прожаривать мясо при температуре не менее 70 градусов около 10 минут, а на этой бобине оно просто не прожаривается, ведь внутренние слои остаются сырыми. Сергей Миронов Ресторатор