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24 декабря, 10:49

Никаких плевков и коек у вертела: Вскрылись новые «‎жёсткие» требования к шаурме по ГОСТу

Mash: В ГОСТ для шаурмы сказано, что готовое мясо нельзя хранить дольше 3 часов

Готовое мясо для считается свежим лишь в течение двух-трёх часов с момента изготовления, а салаты и соусы — один час. Об этом сказано в редакции ГОСТа на шаурму, который появится в России к концу 2025 года, сообщает Mash.

Там прописано, что в шаурму может быть добавлена говядина/телятина, баранина, ягнятина, свинина, козлятина или мясо птицы — кур/цыплят/бройлеров/индейки. Кроме того, готовое мясо должно «жить» не более 2—3 часов с момента изготовления, а соусы и зелень должны быть реализованы в течение одного часа.

  • ГОСТ для шаурмы. Фото © Mash
    ГОСТ для шаурмы. Фото © Mash
  • ГОСТ для шаурмы. Фото © Mash
    ГОСТ для шаурмы. Фото © Mash
  • ГОСТ для шаурмы. Фото © Mash
    ГОСТ для шаурмы. Фото © Mash
  • ГОСТ для шаурмы. Фото © Mash
    ГОСТ для шаурмы. Фото © Mash
  • ГОСТ для шаурмы. Фото © Mash
    ГОСТ для шаурмы. Фото © Mash

ГОСТ для шаурмы. Фото © Mash

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Подчёркивается, что готовую шаурму нельзя оставлять на следующий день. Работники соответствующих заведений обязаны носить санитарную одежду, быть чистыми и опрятными. Им необходимо тщательно мыть руки перед каждым приготовлением, а также сообщать обо всех инфекциях, если их вдруг подхватили члены семьи. Кроме того, рекомендуется использовать маску и перчатки, готовя донер.

Курение, жвачка во рту и прочие негигиеничные привычки в виде плевков запрещены в процессе приготовления. Запрещается также проживать в производственных помещениях, хранить там личные вещи и растения.

В рецепт могут входить: пшеничные лепёшки, лаваши, питы, соусы, овощи свежие и маринованные, картошка, зелень. Дополнительно можно добавлять: специи, сыры, орехи, семечки, яйца и прочее.

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Ранее глава «Роскачества» Протасов заявил, что ГОСТ на шаурму начнёт действовать в 2025 году. По его словам, во время исследований специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 27 из 29 случаях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

Владимир Озеров
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