Турция хочет добиться от Евросоюза защищённого статуса для донер-кебаба, поскольку в Германии сильно исказили оригинальный рецепт. Еврокомиссия (ЕК) дала сторонам ровно полгода, чтобы достичь компромисса, сообщил британский журнал The Economist.

Как пишут журналисты издания, донер-кебаб появился в Германии в 1970-х годах, когда туда начали приезжать первые турецкие рабочие. Традиционный рецепт, который Турция стремится защитить, включает рис, помидоры, острый перец и иногда плавленый сыр. Обычно блюдо подают в лаваше.

Рецепт популярного в Европе донер-кебаба содержит капусту и листья салата. Кстати, обычно в России начинка примерно такая же. Кроме того, повара любят использовать в блюде чесночный соус и заворачивать начинку в питу — традиционную ближневосточную лепешку. Как пишет журнал, в Турции скорее сделают харакири, чем нальют чесночный соус. Также Турция настаивает на легализации использования только двух видов мяса — говядины и курицы. Ещё под защиту правил ЕС могут попасть методы маринования и нарезки мяса.

Уточняется, что объём продаж донер-кебабов в Европе достигает примерно €3,5 миллиарда в год, из которых €2,3 миллиарда приходится на Германию. Если Турция выбьет у ЕС защиту, то в других странах придётся продавать блюдо под другим названием.

Важно отметить, что в Европе защита традиционных блюд и рецептов осуществляется согласно правовым нормам. Турция имеет возможность запрашивать защищённый статус для своих традиционных блюд, даже будучи вне ЕС. Например, турецкая пахлава уже получила такую защиту.