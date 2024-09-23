Пепперони, оливье и карбонара: Историк раскрыл, блюда каких стран прижились в России

Пицца пепперони, салат оливье и паста карбонара — все эти блюда уже неотъемлемо вписались в жизнь россиян, хоть они и пришли к нам из-за рубежа. Какие кухни мира прижились в России и что в них особенно полюбилось, рассказал писатель и историк русской кухни Павел Сюткин.

«Всемирная экспансия итальянских, китайских, мексиканских, японских блюд объясняется тем, что эти кухни создали очень удачную систему массового питания. Что-то там давнее и исконное, но в большинстве случаев — талантливо адаптированное к сегодняшнему дню, а то и вовсе придуманное совсем недавно», — цитирует Сюткина «Вечерняя Москва».

Также эксперт заявил, что в России не особо любят очень экзотическую кухню. Рестораны, где вместо привычной говядины подают крокодилье мясо, успехом не пользуются. Отечественная кухня тоже зачастую не приживается в ресторанах. Сложные отношения складываются и с французской кухней, которая обосновалась в стране выборочно: её можно встретить только в кондитерских или дорогих заведениях.