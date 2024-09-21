До Испании не долетели: Мышь выпрыгнула из коробки с едой на борту самолёта и навела суету

Самолёту авиакомпании Scandinavian Airlines пришлось экстренно посадить самолёт и прервать рейс в Испанию из-за мыши на борту. Об этом сообщает The Aviation Herald.

Инцидент произошёл 18 сентября на рейсе из Осло (Норвегия) в Малагу. Примерно через 50 минут после взлёта стюардессы начали раздавать обеды пассажирам. Однако в одной из коробок с едой обнаружился неожиданный сюрприз — грызун, который прыгнул на одного из путешественников, а затем на откидной столик.

В связи с этим капитан самолёта сообщил о возникшей угрозе безопасности и решил посадить самолёт в Копенгагене. Пассажиров пересадили на другой через два с половиной часа. Информация о судьбе мыши отсутствует.