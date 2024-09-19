Пассажир рейса Ереван — Москва подрался с сотрудниками авиакомпании в аэропорту
Пассажир рейса Ереван — Москва подрался во время посадки с сотрудниками одной из авиакомпаний в армянском аэропорту «Звартноц». Об этом сообщила пресс-служба МВД Армении.
«В стерильной зоне аэропорта «Звартноц» произошла ссора между пассажиром и двумя сотрудниками одной из авиакомпаний», — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что из-за драки и взаимных оскорблений пострадало привычное расписание работы аэропорта в стерильной зоне. Всех троих участников потасовки отправили в следственный отдел. В МВД не уточнили, гражданами каких стран являются участники инцидента, а также какую авиакомпанию представляли сотрудники, которые вступили в перепалку с пассажиром.
Ранее пассажир рейса Варадеро (Куба) — Москва, выпивший целую бутылку рома, курил в салоне и хамил бортпроводникам. Позже мужчина решил гордо покинуть самолёт через аварийный выход, начал биться о дверь и стены. Затем его общими усилиями связали бортпроводники и пассажиры, а после пристегнули к креслу. По приземлении дебошира встретила полиция.
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