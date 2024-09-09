Шавки, ублюдки и официанты: Пьяный россиянин устроил истерику на рейсе с Кубы и хотел сойти над океаном

Пассажир рейса Варадеро (Куба) – Москва, выпивший целую бутылку рома, превратил полёт всего самолёта в сущий кошмар: он курил в салоне и хамил бортпроводникам. Другие люди, летевшие тем же рейсом, рассказали, как всё происходило.

«Встретил Алексея ещё в аэропорту Варадеро. Он был там в компании троих людей. Они уже были подшофе. В нетрезвом виде они сели [в самолёт]. Поначалу Алексей просто рассказывал свои впечатления о том, как он слетал на Кубу. Он просто сидел за мной, я сидел на 14-м месте, он — на 16-м, прям за мной через кресло. Он распивал спиртные напитки во время полёта, выпил там целую бутылку рома», — рассказал «Газете.ru» пассажир по имени Роман.

Поведение Алексея не могло не привлечь внимание бортпроводников, особенно после того, как тот закурил прямо у себя в кресле. Персонал воздушного судна напомнил ему о запрете на курение — и понеслась: агрессия пьяного мужчины выплеснулась на бортпроводника. Основные тезисы были такие: любитель рома оплатил билет, то есть профинансировал зарплаты экипажа, так что он для них царь и бог, а они не более чем «шавки», «небесные официанты» и «ублюдки». Так, по словам Романа, продолжалось порядка 12 часов, за которые Алексей попробовал избить и задушить бортпроводника. Персонал по-прежнему пытался утихомирить его словами.

Было предложено связать неадеквата, но экипаж не сразу на это решился, опасаясь нарушить должностной регламент. Тогда один из пассажиров его поддержал и сказал, что возьмёт ответственность за эти действия на себя, даже подтвердив это трижды. Удивительно, но это образумило пьяного Алексея. Временно. Помолчав минут двадцать, он опять завёл свою шарманку и начал утверждать, что с ним плохо обращаются. Из-за этого обидевшийся пассажир решил гордо покинуть самолёт через аварийный выход, начал биться о дверь и стены. Затем его общими усилиями связали бортпроводники и пассажиры пристегнули к креслу. По приземлении Алексея встретила полиция.