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9 сентября, 19:34

Шавки, ублюдки и официанты: Пьяный россиянин устроил истерику на рейсе с Кубы и хотел сойти над океаном

Россиянин напился и устроил пассажирам рейса Куба – Москва незабываемый полёт

Пассажир рейса Варадеро (Куба) – Москва, выпивший целую бутылку рома, превратил полёт всего самолёта в сущий кошмар: он курил в салоне и хамил бортпроводникам. Другие люди, летевшие тем же рейсом, рассказали, как всё происходило.

«Встретил Алексея ещё в аэропорту Варадеро. Он был там в компании троих людей. Они уже были подшофе. В нетрезвом виде они сели [в самолёт]. Поначалу Алексей просто рассказывал свои впечатления о том, как он слетал на Кубу. Он просто сидел за мной, я сидел на 14-м месте, он — на 16-м, прям за мной через кресло. Он распивал спиртные напитки во время полёта, выпил там целую бутылку рома», рассказал «Газете.ru» пассажир по имени Роман.

Поведение Алексея не могло не привлечь внимание бортпроводников, особенно после того, как тот закурил прямо у себя в кресле. Персонал воздушного судна напомнил ему о запрете на курение — и понеслась: агрессия пьяного мужчины выплеснулась на бортпроводника. Основные тезисы были такие: любитель рома оплатил билет, то есть профинансировал зарплаты экипажа, так что он для них царь и бог, а они не более чем «шавки», «небесные официанты» и «ублюдки». Так, по словам Романа, продолжалось порядка 12 часов, за которые Алексей попробовал избить и задушить бортпроводника. Персонал по-прежнему пытался утихомирить его словами.

Было предложено связать неадеквата, но экипаж не сразу на это решился, опасаясь нарушить должностной регламент. Тогда один из пассажиров его поддержал и сказал, что возьмёт ответственность за эти действия на себя, даже подтвердив это трижды. Удивительно, но это образумило пьяного Алексея. Временно. Помолчав минут двадцать, он опять завёл свою шарманку и начал утверждать, что с ним плохо обращаются. Из-за этого обидевшийся пассажир решил гордо покинуть самолёт через аварийный выход, начал биться о дверь и стены. Затем его общими усилиями связали бортпроводники и пассажиры пристегнули к креслу. По приземлении Алексея встретила полиция.

В Домодедово опоздавший пассажир залез в багажный отсек самолёта, но не своего
В Домодедово опоздавший пассажир залез в багажный отсек самолёта, но не своего

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в столичном аэропорту Шереметьево другой пьяный пассажир решил пробить себе силой путь в самолёт через охранников и сломал нос одному из них. Сотрудники безопасности действовали в ответ намного решительнее, чем бортпроводники в этой истории, и урезонили дебошира дубинками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Thanakorn.P

Юрий Лысенко
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