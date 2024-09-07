Ëжик на полчаса парализовал работу аэропорта в Германии Bild: Ёжик на полчаса заблокировал работу аэродрома Арнштадт в Германии 7 сентября, 15:09 Ёжик помешал взлёту самолёта. Обложка © freepik / kuritafsheen77

В немецком городе Арнштадт работа аэродрома оказалась парализована из-за выбежавшего на взлётную полосу ежа, он устроился прямо посередине и никак не реагировал на окрики, деловито вынюхивая себе еду. Об инциденте пишет Bild.

«Он был занят поисками еды посреди взлётно-посадочной полосы и не хотел освобождать место для нашего самолёта», — поделился с изданием 75-летний пилот Эккехард Дирбах.

Прогнать животное удалось только через полчаса, ёжик недовольно и медленно покинул полосу, после чего ожидавший взлёта самолёт смог продолжить движение.

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Авторы Татьяна Миссуми