В аэропорту Шереметьево уже неделю не могут поймать неуловимую мышку Техперсонал аэропорта Шереметьево жалуется на переработки и приказы ловить мышей 1 сентября, 12:38 Шереметьево. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

В аэропорту Шереметьево техники жалуются на регулярные переработки и приказы начальства заниматься поимкой мышей. Всё началось на прошлой неделе после обнаружения грызуну в одном из самолётов, пишет Mash.

В салоне самолёта мышь погрызла кресла. Фото © Telegram / Mash

Мышь обнаружили на борту во время рейса. Экипаж самолёта оставил заявку в аэропорту с просьбой устранить проблему. Команда техников осматривала салон на протяжении недели, но мышь так и не нашлась. Однако таинственный грызун успел испортить кресла.

После инцидента техперсонал стал жаловаться на регулярные переработки, перегруз и завал бюрократии. По словам работников, начальство увольняет за малейшие проступки, даже если в кармане будет лежать конфета, пакетик чая или стикер.

Ранее Life.ru писал, что в московском аэропорту Шереметьево нетрезвый пассажир устроил драку с охранником и сломал ему нос. На помощь пострадавшему пришли коллеги — пьяного мужчину быстро повалили на пол и нанесли ему несколько ударов дубинкой. На борт он в итоге так и не поднялся.

Авторы Татьяна Миссуми