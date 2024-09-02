Юрист рассказал, что делать при потере багажа в аэропорту

Порой долгожданный отдых могут омрачить непредвиденные обстоятельства, например, потеря багажа. Столкнувшись с такой ситуацией, не надо паниковать. Лучше предпринять ряд действий, которые помогут в короткие сроки вернуть вещи. Что именно надо делать, рассказал RuNews24.ru преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.

«Первое, что нужно сделать при потере багажа в аэропорту — это немедленно обратиться в службу потерянного багажа (Lost & Found) или к представителю авиакомпании. Это необходимо сделать в течение 21 дня с момента потери для международных рейсов и шести месяцев — для внутренних», — объяснил юрист.

Пассажиру дадут заполнить карточку, где надо указать ФИО, номер рейса, описание багажа и контактные данные. После этого выдаётся специальный документ, который подтверждает факт обращения и будет служить основанием для дальнейших действий. Юрист подчеркнул о важности сохранить все документы, связанные с перелётом: посадочный талон, квитанции и прочее. Если в течение 21 дня авиакомпания не найдёт багаж, то он считается утерянным. В этом случае пассажир имеет право на компенсацию.

«Для внутренних рейсов — 25% от МРОТ, равному 100 рублей, за каждый час просрочки выдачи багажа, но не более половины стоимости билета. Для международных рейсов — до 1000 специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 123 тыс. рублей», — рассказал эксперт.

Для получения выплаты надо подать заявление и приложить документы, подтверждающие потерю багажа. Также пассажир имеет право требовать компенсацию морального вреда и возмещения дополнительных расходов, например, на покупку определённых вещей.