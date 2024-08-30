Багаж итальянской актрисы Орнеллы Мути потеряли по пути в Россию

Багаж известной итальянской актрисы Орнеллы Мути потеряли по пути в Петербург. Артистка прибыла в Россию на выставку художника Никаса Сафронова.

Актриса Орнелла Мути во время визита в Петербург. Видео © Mash

Как пишет Mash, в чемодане звезды были самые ценные вещи её гардероба — подаренные Джордио Армани платья, сумка Valentino, платок Chanel, в котором Мути знакомилась с Сальвадором Дали. Кто виноват в утере — сотрудники аэропорта Стамбула, Пулково или авиакомпания Turkish Airlines, пока непонятно. По данным телеграм-канала, сейчас итальянская актриса отдыхает в гостинице после 12-часового перелёта.

В субботу Мути посетит выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости, а Михаил Боярский, который будет исполнять песни на мероприятии, даже снимет перед ней шляпу.