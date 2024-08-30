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30 августа, 08:51

Багаж итальянской актрисы Орнеллы Мути потеряли по пути в Россию

Орнелла Мути. Обложка © ТАСС/Сергей Бобылев/ТАСС

Орнелла Мути. Обложка © ТАСС/Сергей Бобылев/ТАСС

Багаж известной итальянской актрисы Орнеллы Мути потеряли по пути в Петербург. Артистка прибыла в Россию на выставку художника Никаса Сафронова.

Актриса Орнелла Мути во время визита в Петербург. Видео © Mash

Как пишет Mash, в чемодане звезды были самые ценные вещи её гардероба — подаренные Джордио Армани платья, сумка Valentino, платок Chanel, в котором Мути знакомилась с Сальвадором Дали. Кто виноват в утере — сотрудники аэропорта Стамбула, Пулково или авиакомпания Turkish Airlines, пока непонятно. По данным телеграм-канала, сейчас итальянская актриса отдыхает в гостинице после 12-часового перелёта.

В субботу Мути посетит выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости, а Михаил Боярский, который будет исполнять песни на мероприятии, даже снимет перед ней шляпу.

Орнелла Мути по-русски призналась в любви пельменям на фестивале молодёжи в Сочи
Орнелла Мути по-русски призналась в любви пельменям на фестивале молодёжи в Сочи

Это не первый визит звезды в Россию в этом году. В марте итальянская актриса Орнелла Мути приезжала на марафон "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.

Александра Вишнякова
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