Орнелла Мути по-русски призналась в любви пельменям на фестивале молодёжи в Сочи 6 марта, 11:07 Орнелла Мути. Обложка © T.me / "Знание.Первые"

Итальянская актриса Орнелла Мути, приехавшая на марафон "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, рассказала о своём пристрастии к русской кухне, особенно к пельменям. Артистка откровенно ответила на самые необычные вопросы участников мероприятия.

Орнелла Мути рассказала о любви к России и пельменям. Видео © T.me / "Знание.Первые"

Мути призналась, что очень восхищается культурой нашей страны, потому что она наполнена глубокими смыслами и имеет грандиозную историю. Актриса уверена, что именно шедевры русских поэтов, писателей, художников, композиторов способны затронуть самые потаённые уголки человеческой души. Мути не первый раз приезжает в Россию, но не перестаёт открывать здесь что-то новое.

"Культура — она прекрасна везде, русская культура очень глубокая, она продвигает очень глубокие чувства", — резюмировала известная итальянка.

Ранее на фестивале молодёжи житель Германии рассказал, что европейские политики разжигают конфликт с Россией, но немецкий народ вовсе этого не одобряет. Он развернул над головой импровизированный единый флаг РФ и Германии.

Авторы Татьяна Миссуми