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5 марта, 14:03

Бузова сделала откровенное признание в любви на марафоне "Знание.Первые"

Бузова: Я реально люблю свою Родину и президента — это мой лидер

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что любит свою Родину и президента России Владимира Путина, за которого всегда голосовала. Такое признание звезда сделала во время выступления на марафоне "Знание.Первые".

Ольга Бузова — о любви к России и выборах. Видео © T.me / Знание.Новости

"Мне очень повезло, я реально люблю свою страну. Я люблю своего президента… Любила, люблю и буду любить. Это мой лидер. И всегда в открытую голосовала. В 2018 году я летела с гастролей и в самолёте красилась, чтобы красивой прийти на выборы, потому что мой выбор — это красиво", заявила артистка.

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Кстати, кроме того, на марафоне "Знание.Первые" Бузова поделилась и мечтами о материнстве. Звезда призналась, что её сокровенное желание — родить и воспитать ребёнка. И она уверена, что именно это и ждёт её в будущем, потому что у "хороших девочек мечты должны сбываться".

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T.me / Знание.Новости

Юрий Лысенко
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