Бузова сделала откровенное признание в любви на марафоне "Знание.Первые"

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что любит свою Родину и президента России Владимира Путина, за которого всегда голосовала. Такое признание звезда сделала во время выступления на марафоне "Знание.Первые".

Ольга Бузова — о любви к России и выборах. Видео © T.me / Знание.Новости

"Мне очень повезло, я реально люблю свою страну. Я люблю своего президента… Любила, люблю и буду любить. Это мой лидер. И всегда в открытую голосовала. В 2018 году я летела с гастролей и в самолёте красилась, чтобы красивой прийти на выборы, потому что мой выбор — это красиво", — заявила артистка.