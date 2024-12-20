Бургер или жизнь? Голодный москвич заявился в ресторан фастфуда с гранатой
В Москве хулиган угрожал гранатой сотрудникам фастфуда из-за отказа выдать заказ
В Москве хулиган угрожал гранатой сотрудникам фастфуда из-за отказа выдать ему отменённый ранее заказ. Свою картошечку фри он, конечно, получил, но вместе с тем его настигла и Фемида. Извинения не заставили себя долго ждать. Кадры публикует представитель МВД Ирина Волк.
Голодный москвич заявился в ресторан фастфуда с гранатой. Видео © Telegram / Ирина Волк
«В полицию из заведения общепита поступило сообщение о том, что один из посетителей потребовал от работников выдать ранее отменённый им заказ, хотя ему уже был сделан возврат денежных средств. Получив отказ, мужчина стал угрожать персоналу предметом, похожим на гранату. Забрав пакет с едой, злоумышленник скрылся», — говорится в сообщении.
В итоге хулигана задержали в его квартире. К слову, в жилище тоже нашлось много интересного: правоохранители обнаружили коробку с курительными принадлежностями, электронные весы, свёрток и пакет с неизвестным веществом, а также спрессованные брикеты. Результаты экспертизы подтвердили, что это гашиш весом 131 грамм. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 и 228 УК РФ.
А ранее за сбыт наркотиков осудили инсценировавшую свою смерть экс-участницу «Пацанок». Её задержали в феврале 2024 года в апартаментах, где та расфасовывала 310 граммов растительного наркотика по 56 свёрткам.
Telegram / Ирина Волк