Бургер или жизнь? Голодный москвич заявился в ресторан фастфуда с гранатой

В Москве хулиган угрожал гранатой сотрудникам фастфуда из-за отказа выдать ему отменённый ранее заказ. Свою картошечку фри он, конечно, получил, но вместе с тем его настигла и Фемида. Извинения не заставили себя долго ждать. Кадры публикует представитель МВД Ирина Волк.

Голодный москвич заявился в ресторан фастфуда с гранатой. Видео © Telegram / Ирина Волк

«В полицию из заведения общепита поступило сообщение о том, что один из посетителей потребовал от работников выдать ранее отменённый им заказ, хотя ему уже был сделан возврат денежных средств. Получив отказ, мужчина стал угрожать персоналу предметом, похожим на гранату. Забрав пакет с едой, злоумышленник скрылся», — говорится в сообщении.