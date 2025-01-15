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15 января, 03:00

Смерть в лаваше: Врач рассказала, кого съеденная шаурма может отправить на тот свет

Врач Мескина: Изготовленная с нарушениями шаурма может стать источником инфекций

Шаурма продолжает пользоваться популярностью в России, несмотря на массу конкурентов в виде другого фастфуда. Завёрнутые в лаваш мясо и овощи надолго утоляют голод и не наносят сильного вреда фигуре. Однако это блюдо может таить в себе большую опасность, если при его приготовлении использовались некачественные ингредиенты, которые хранились с нарушением санитарных правил. При наихудшем сценарии не исключён даже летальный исход, рассказала Life.ru в день шаурмы врач-инфекционист Елена Мескина.

Шаурма может вызывать любые инфекционные заболевания, которые передаются фекально-оральным путём, то есть через рот. Прежде всего, это кишечная инфекция, связанная с недоброкачественными продуктами, способами хранения и приготовления

Елена Мескина

Врач-инфекционист

Шаурма может вызывать любые инфекционные заболевания, которые передаются фекально-оральным путём, то есть через рот. Прежде всего, это кишечная инфекция, связанная с недоброкачественными продуктами, способами хранения и приготовления
Шаурма может вызывать любые инфекционные заболевания, которые передаются фекально-оральным путём, то есть через рот. Прежде всего, это кишечная инфекция, связанная с недоброкачественными продуктами, способами хранения и приготовления

По словам медика, при употреблении шаурмы в сомнительных местах легко подхватить сальмонеллёз, ротовирус, кишечную палочку и даже дизентерию. Если санитарные правила были нарушены очень грубо, некоторые из этих болезней могут протекать в тяжёлой форме. Главное — не доводить недуг до глубокой стадии и оперативно обращаться за помощью. В этом случае риски для жизни становятся минимальными, но не нулевыми, предупредила Мескина.

«Теоретически летальный исход не исключён. Такой исход наблюдается у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этой ситуации сосуды повреждаются из-за потери жидкости и солей, что увеличивает нагрузку на сердце. Если у пациента есть заболевание сердца или кардиосклероз, его риски возрастают», — подытожила инфекционист.

Онищенко назвал важный критерий ГОСТа на шаурму
Онищенко назвал важный критерий ГОСТа на шаурму

Против многочисленных ларьков с шаурмой ранее выступил и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, подобные объекты общепита давно стали пережитком прошлого. Кроме того, на них часто поступают жалобы из-за несоблюдения санитарных условий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

Андрей Горяничев
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