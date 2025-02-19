На Кубани два ребёнка полакомились чупа-чупсом и впали в кому

В Краснодаре два ребёнка впали в кому после того, как съели чупа-чупс. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, семилетняя ученица гимназии «Лидер» и её младший брат накануне вечером съели сладости, после чего их состояние резко ухудшилось. В результате дети неожиданно потеряли сознание и были госпитализированы в реанимацию местной больницы. В настоящее время оба ребёнка пришли в сознание.

Врачи проводят расследование, чтобы выяснить, стал ли чупа-чупс причиной их состояния.