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19 февраля, 12:20

На Кубани два ребёнка полакомились чупа-чупсом и впали в кому

SHOT: В Краснодаре два ребёнка впали в кому после того, как съели чупа-чупс

В Краснодаре два ребёнка впали в кому после того, как съели чупа-чупс. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, семилетняя ученица гимназии «Лидер» и её младший брат накануне вечером съели сладости, после чего их состояние резко ухудшилось. В результате дети неожиданно потеряли сознание и были госпитализированы в реанимацию местной больницы. В настоящее время оба ребёнка пришли в сознание.

Врачи проводят расследование, чтобы выяснить, стал ли чупа-чупс причиной их состояния.

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А ранее Life.ru сообщал о госпитализации из санатория в городе Ессентуки на Ставрополье семерых детей. У членов детской спортивной команды из Белгородской области обнаружили признаки отравления. У других отдыхающих опасных симптомов не выявлено.

Обложка ©

Freepik

Мария Любицкая
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