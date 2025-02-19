На Кубани два ребёнка полакомились чупа-чупсом и впали в кому
SHOT: В Краснодаре два ребёнка впали в кому после того, как съели чупа-чупс
В Краснодаре два ребёнка впали в кому после того, как съели чупа-чупс. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, семилетняя ученица гимназии «Лидер» и её младший брат накануне вечером съели сладости, после чего их состояние резко ухудшилось. В результате дети неожиданно потеряли сознание и были госпитализированы в реанимацию местной больницы. В настоящее время оба ребёнка пришли в сознание.
Врачи проводят расследование, чтобы выяснить, стал ли чупа-чупс причиной их состояния.
А ранее Life.ru сообщал о госпитализации из санатория в городе Ессентуки на Ставрополье семерых детей. У членов детской спортивной команды из Белгородской области обнаружили признаки отравления. У других отдыхающих опасных симптомов не выявлено.