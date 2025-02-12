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Регион
12 февраля, 08:39

На Камчатке дети массово отравились в школьной столовой

СК начал проверку после отравления детей в школьной столовой на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском Следком организовал проверку после отравления детей в школьной столовой. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ведомства.

«Организована процессуальная проверка обстоятельств отравления детей в столовой школы Петропавловска-Камчатского. По предварительным данным, 12 февраля учащиеся на завтрак ели котлеты, после чего несколько ребят почувствовали боли в животе», — говорится в сообщении.

Прокуратура региона уточнила, что отравление детей произошло в средней школе № 7. Дети проходят лечение в домашних условиях.

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Напомним, ранее сообщалось об отравлении детей, которые приехали в Москву для участия в танцевальном конкурсе. В столице они заселились в отель «Поречье». Вечером 1 февраля группа заказывала в гостиницу доставку еды. Слабость они почувствовали ещё вечером, но скорую вызвали только утром. Вскоре появилась информация, что причиной отравления мог послужить виски.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Николай Рюмин
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