Роспотребнадзор начал расследование из-за отравления двух москвичей ртутью
В Москве начато эпидемиологическое расследование по факту отравления посетителей пекарни «Мельница» тяжёлыми металлами. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«В связи с установлением грубых нарушений будет применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности», — говорится в заявлении.
Напомним, 11 февраля два москвича попали в больницу после употребления пирожков с шариками ртути внутри. Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Позднее депздрав показал выпечку с тяжёлыми металлами.
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