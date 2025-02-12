Роспотребнадзор начал расследование из-за отравления двух москвичей ртутью

В Москве начато эпидемиологическое расследование по факту отравления посетителей пекарни «Мельница» тяжёлыми металлами. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«В связи с установлением грубых нарушений будет применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности», — говорится в заявлении.