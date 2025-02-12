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Регион
11 февраля, 23:01

Роспотребнадзор начал расследование из-за отравления двух москвичей ртутью

В Москве начато эпидемиологическое расследование по факту отравления посетителей пекарни «Мельница» тяжёлыми металлами. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«В связи с установлением грубых нарушений будет применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности», — говорится в заявлении.

СК и полиция уже на месте: Life.ru узнал, где москвичи купили ртутные пирожки
СК и полиция уже на месте: Life.ru узнал, где москвичи купили ртутные пирожки

Напомним, 11 февраля два москвича попали в больницу после употребления пирожков с шариками ртути внутри. Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Позднее депздрав показал выпечку с тяжёлыми металлами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Standret

Тимур Хингеев
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