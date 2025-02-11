Два москвича съели пирожки со ртутью и попали в больницу

В Москве два человека попали в больницу после того, как съели пирожки со ртутью. По данным SHOT, выпечка показалась москвичам странной, в итоге внутри оказались шарики ртути.

Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Где были куплены пирожки с опасной начинкой, сейчас выясняется.