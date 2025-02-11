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Регион
11 февраля, 15:29

Два москвича съели пирожки со ртутью и попали в больницу

В Москве два человека попали в больницу после того, как съели пирожки со ртутью. По данным SHOT, выпечка показалась москвичам странной, в итоге внутри оказались шарики ртути.

Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Где были куплены пирожки с опасной начинкой, сейчас выясняется.

В Перми ребёнку попался зелёный ноготь со стразами в купленном пирожке
В Перми ребёнку попался зелёный ноготь со стразами в купленном пирожке

А ранее Life.ru рассказывал историю москвички, которая смогла добиться компенсации у шаурмичной — владельцу точки придётся выплатить ей 126 тысяч рублей за отравление.

Обложка ©

Шедеврум/Life.ru

Александра Вишнякова
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