Два москвича съели пирожки со ртутью и попали в больницу
В Москве два человека попали в больницу после того, как съели пирожки со ртутью. По данным SHOT, выпечка показалась москвичам странной, в итоге внутри оказались шарики ртути.
Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с отравлением. Где были куплены пирожки с опасной начинкой, сейчас выясняется.
А ранее Life.ru рассказывал историю москвички, которая смогла добиться компенсации у шаурмичной — владельцу точки придётся выплатить ей 126 тысяч рублей за отравление.
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Шедеврум/Life.ru