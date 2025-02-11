СК и полиция уже на месте: Life.ru узнал, где москвичи купили ртутные пирожки

Полиция, а также сотрудники СК и Роспотребнадзора в настоящее время проводят проверку в пекарне «Мельница», расположенной на Симферопольском бульваре в Москве. Предполагается, что именно здесь были куплены пирожки, содержащие ртуть.

Правоохранительные органы нагрянули в пекарню, где продавали ртутные пирожки. Видео © Life.ru

На данный момент заведение приостановило свою работу. Специалисты проводят допросы работников и владельцев пекарни, а также изучают необходимую документацию. Местные жители отмечают, что до этого инцидента не было никаких вопросов к качеству продукции пекарни. По их словам, хлебобулочные изделия обычно были свежими и вкусными.