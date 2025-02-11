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11 февраля, 17:17

Депздрав Москвы показал пирожки со ртутью, которыми отравились два человека

В пресс-службе Депздрава Москвы продемонстрировали пирожки, содержащие ртуть, после того как два человека отравились ими. На видео можно увидеть серебристые капли ртути, находящиеся в пакете со слойками.

Пирожки со ртутью, которыми отравились два человека. Видео © Telegram / Московская медицина

«Прибывшая бригада скорой помощи провела пострадавшим промывание желудка на месте», — уточнили в пресс-службе столичного ведомства.

После москвичей доставили в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, где врачи провели полное промывание желудочно-кишечного тракта. Состояние пациентов оценивается как стабильное. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит расследование произошедшего.

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Напомним, что ранее два москвича съели пирожки со ртутью и попали в больницу. Где были куплены слойки с опасной начинкой, сейчас выясняется.

Обложка ©

Telegram / Московская медицина

Алена Пенчугина
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