Депздрав Москвы показал пирожки со ртутью, которыми отравились два человека

В пресс-службе Депздрава Москвы продемонстрировали пирожки, содержащие ртуть, после того как два человека отравились ими. На видео можно увидеть серебристые капли ртути, находящиеся в пакете со слойками.

Пирожки со ртутью, которыми отравились два человека. Видео © Telegram / Московская медицина

«Прибывшая бригада скорой помощи провела пострадавшим промывание желудка на месте», — уточнили в пресс-службе столичного ведомства.

После москвичей доставили в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, где врачи провели полное промывание желудочно-кишечного тракта. Состояние пациентов оценивается как стабильное. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит расследование произошедшего.