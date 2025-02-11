Депздрав Москвы показал пирожки со ртутью, которыми отравились два человека
В пресс-службе Депздрава Москвы продемонстрировали пирожки, содержащие ртуть, после того как два человека отравились ими. На видео можно увидеть серебристые капли ртути, находящиеся в пакете со слойками.
Пирожки со ртутью, которыми отравились два человека. Видео © Telegram / Московская медицина
«Прибывшая бригада скорой помощи провела пострадавшим промывание желудка на месте», — уточнили в пресс-службе столичного ведомства.
После москвичей доставили в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, где врачи провели полное промывание желудочно-кишечного тракта. Состояние пациентов оценивается как стабильное. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит расследование произошедшего.
Напомним, что ранее два москвича съели пирожки со ртутью и попали в больницу. Где были куплены слойки с опасной начинкой, сейчас выясняется.
Telegram / Московская медицина