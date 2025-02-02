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2 февраля, 11:10

Массовое отравление детей в московском отеле связали с пристрастием ребят к виски

SHOT: Дети из отеля «Поречье» могли отравиться виски

Дети, приехавшие в Москву для участия в хореографическом конкурсе, могли отравиться алкоголем. Об этом SHOT заявили в отеле.

В отеле «Поречье» заявили, что дети могли отравиться виски. Видео © SHOT

Вчера вечером 9-летней девочке из Ростова стало плохо, затем аналогичные симптомы проявились и у других подростков из её группы. В гостиничном номере школьниц в «Поречье», по информации руководства, нашли пустые бутылки из-под виски, пива и энергетических напитков. Некоторые танцоры прибыли на турнир с родителями, поэтому сейчас выясняется, кто именно из них мог выпивать.

Кафе при отеле, где питались дети, временно закрыто. На месте работают сотрудники Роспотребнадзора. На данный момент семь девочек находятся в больнице с диагнозом «кишечная инфекция».

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Напомним, ранее сообщалось об отравлении девяти детей, которые прибыли в Москву для участия в танцевальном конкурсе. В столице они заселились в отель «Поречье». Вечером 1 февраля пострадавшие заказывали в гостиницу доставку еды. Недомогание они почувствовали ещё вечером, но скорую вызвали только сегодня утром.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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