Минимум девять детей отравились едой в московском отеле «Поречье»

Массовое отравление детей произошло в столичном отеле «Поречье», сообщил SHOT . Известно минимум о девяти пострадавших. Они прибыли в Москву незадолго до ЧП для участия в танцевальном конкурсе.

Всего в отель заселились 111 человек, а выступление коллективов должно было состояться 2 февраля. По данным Telegram-канала, вечером 1 февраля пострадавшие заказывали в гостиницу доставку еды. Недомогание они почувствовали уже тогда, но скорая прибыла к отелю лишь сегодня утром.