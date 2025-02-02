Минимум девять детей отравились едой в московском отеле «Поречье»
SHOT: Минимум девять детей отравились в столичном отеле «Поречье»
Массовое отравление детей произошло в столичном отеле «Поречье», сообщил SHOT. Известно минимум о девяти пострадавших. Они прибыли в Москву незадолго до ЧП для участия в танцевальном конкурсе.
Всего в отель заселились 111 человек, а выступление коллективов должно было состояться 2 февраля. По данным Telegram-канала, вечером 1 февраля пострадавшие заказывали в гостиницу доставку еды. Недомогание они почувствовали уже тогда, но скорая прибыла к отелю лишь сегодня утром.
Также 2 февраля стало известно о гибели трёхмесячного ребёнка в Красноярском крае. Малыш рос в семье, которая полгода назад потеряла четырёх детей из-за отравления ядом.
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