Грудной младенец умер в красноярской семье, где ранее отравились четыре ребёнка

Красноярскую семью из села Красная Сопка, которая в сентябре 2024 года потеряла четырёх детей, постигло очередное горе. Ранним утром 2 февраля мать обнаружила мёртвым ещё и трёхмесячного ребёнка. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия ротными массами, установила краевая прокуратура.

«Следов насильственной смерти не установлено. Ребёнок находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было, на учёте в медицинских учреждениях не состоял», — сообщили в надзорном органе.