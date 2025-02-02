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2 февраля, 03:48

Грудной младенец умер в красноярской семье, где ранее отравились четыре ребёнка

Кроватка погибшего малыша. Обложка © Прокуратура Красноярского края

Кроватка погибшего малыша. Обложка © Прокуратура Красноярского края

Красноярскую семью из села Красная Сопка, которая в сентябре 2024 года потеряла четырёх детей, постигло очередное горе. Ранним утром 2 февраля мать обнаружила мёртвым ещё и трёхмесячного ребёнка. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия ротными массами, установила краевая прокуратура.

«Следов насильственной смерти не установлено. Ребёнок находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было, на учёте в медицинских учреждениях не состоял», — сообщили в надзорном органе.

Обстоятельства произошедшего выясняются, организована процессуальная проверка. Напомним, что малыш появился на свет в ноябре 2024 года полностью здоровым.

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Отец трагически погибших под Красноярском детей публично признал вину

В сентябре прошлого года четыре ребёнка из этой же семьи скончались в результате отравления. Их отцу и беременной матери удалось выжить. Изначально предполагалось, якобы причиной трагедии стали некачественные пельмени. Однако позже выяснилось, что дети отравились деструктивным ядом системного действия, которым глава семейства обрабатывал помещение для борьбы с насекомыми.

Тимур Хингеев
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