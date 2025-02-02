Грудной младенец умер в красноярской семье, где ранее отравились четыре ребёнка
Кроватка погибшего малыша. Обложка © Прокуратура Красноярского края
Красноярскую семью из села Красная Сопка, которая в сентябре 2024 года потеряла четырёх детей, постигло очередное горе. Ранним утром 2 февраля мать обнаружила мёртвым ещё и трёхмесячного ребёнка. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия ротными массами, установила краевая прокуратура.
«Следов насильственной смерти не установлено. Ребёнок находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было, на учёте в медицинских учреждениях не состоял», — сообщили в надзорном органе.
Обстоятельства произошедшего выясняются, организована процессуальная проверка. Напомним, что малыш появился на свет в ноябре 2024 года полностью здоровым.
В сентябре прошлого года четыре ребёнка из этой же семьи скончались в результате отравления. Их отцу и беременной матери удалось выжить. Изначально предполагалось, якобы причиной трагедии стали некачественные пельмени. Однако позже выяснилось, что дети отравились деструктивным ядом системного действия, которым глава семейства обрабатывал помещение для борьбы с насекомыми.