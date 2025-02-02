Матери отравившихся дихлофосом детей из Красной Сопки грозит тюрьма из-за гибели пятого малыша

Матери из села Красная Сопка Красноярского края, у которой умер пятый ребёнок, грозит до двух лет колонии. По данным SHOT, грудничок умер из-за того, что срыгнул во сне.

Предварительно установлено, что с прошлым отравлением семьи дихлофосом смерть трёхмесячного малыша никак не связана. Мальчик был абсолютно здоров и находился на грудном вскармливании. С 32-летней матерью Викторией сейчас всё в порядке. У отца — 34-летнего Дмитрия — тоже со здоровьем нет никаких проблем.

Семья только недавно вернулись в тот самый роковой дом в Красной Сопке, где после борьбы с тараканами умерли четверо детей. Супруги после трагедии сделали там ремонт. 1 февраля мать уложила младенца спать в кроватку, а потом обнаружила сына без признаков жизни. Ребёнок, по данным следователей, срыгнул и захлебнулся рвотными массами. Виктория уверяет, что её рацион не менялся, и почему это произошло, она не понимает.

Вскрытие пройдёт завтра. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности в отношении матери.