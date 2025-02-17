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17 февраля, 13:53

Под Новосибирском пьяная мать упала на грудничка, задавив его насмерть

Младенец погиб от полученных травм. Фото © VK / СУ СК России по Новосибирской области

Младенец погиб от полученных травм. Фото © VK / СУ СК России по Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области 24-летняя мать уронила ребёнка на лестнице, а после сама упала на грудничка. Младенец погиб от полученных травм, сообщили в пресс-службе Следкома региона.

Мать задавила ребёнка насмерть. Фото © VK / СУ СК России по Новосибирской области

Мать задавила ребёнка насмерть. Фото © VK / СУ СК России по Новосибирской области

«<...> Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы Краснозёрского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в ведомстве.

Место происшествия. Фото © VK / Прокуратура Новосибирской области

Место происшествия. Фото © VK / Прокуратура Новосибирской области

Инцидент произошёл 24 декабря 2024 года. Девушка была пьяна, когда по ступеням спускалась в одну из комнат, держа на руках сына. В какой-то момент она выронила мальчика, который ударился головой об пол. После чего обвиняемая сама упала на ребёнка и насмерть придавила его собственным телом.

Девушка полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По данным телеграм-канала Mash Siberia, погибшему младенцу не было и месяца.

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Алена Пенчугина
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