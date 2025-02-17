СК занялся бассейном, где безразличие тренера чуть не привело к гибели ребёнка
Следком завёл дело после того, как мальчик не мог выбраться из бассейна в Москве
В Москве Следком завёл уголовное дело после инцидента с ребёнком, который получил травмы при попытке выбраться из бассейна, пока тренер сидел в телефоне. Об этом докладывает пресс-служба ведомства.
«По факту инцидента в столичном бассейне возбуждено уголовное дело... по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
На месте происшествия правоохранители ведут работы, изымают записи с камер. Предполагается, что на момент инцидента занятие уже закончилось.
Напомним, семилетний мальчик едва не утонул в бассейне московского спорткомплекса «Надежда» из-за того, что его тренер «залип» в телефон. Ребёнок провёл под водой несколько минут, пока его не вытащил случайный посетитель.
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