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17 февраля, 12:23

СК занялся бассейном, где безразличие тренера чуть не привело к гибели ребёнка

Следком завёл дело после того, как мальчик не мог выбраться из бассейна в Москве

В Москве Следком завёл уголовное дело после инцидента с ребёнком, который получил травмы при попытке выбраться из бассейна, пока тренер сидел в телефоне. Об этом докладывает пресс-служба ведомства.

«По факту инцидента в столичном бассейне возбуждено уголовное дело... по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители ведут работы, изымают записи с камер. Предполагается, что на момент инцидента занятие уже закончилось.

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Напомним, семилетний мальчик едва не утонул в бассейне московского спорткомплекса «Надежда» из-за того, что его тренер «залип» в телефон. Ребёнок провёл под водой несколько минут, пока его не вытащил случайный посетитель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Poh Smithd

Николай Рюмин
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