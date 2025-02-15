В Калининградской области два человека провалились под лёд и утонули
Два человека утонули в Калининградской области. Люди вышли на тонкий лёд и уже не смогли выбраться на сушу. О трагедии сообщили в региональном МЧС.
«Сегодня от оператора «112» поступило сообщение о том, что на озере Щучье в посёлке Прохладное Славского муниципального округа утонули 2 человека», — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС напоминают, что не стоит выходить на лёд если его толщина менее 12 см, особенно в тёмное время суток. Кроме того, поверхность стоит проверить на прочность ударом ноги и не забывать следить за своими детьми.
Ранее Life.ru рассказал о смерти конькобежца. Мужчина вышел на лёд на озере Байкал вместе с товарищем и провалился в воду. Одному 62-летнему спортсмену помогли вылезти на сушу очевидцы, которые проезжали на судне на воздушной подушке. Второго спасти не удалось и он утонул. Тело 70-летнего мужчины так и не нашли.
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