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Регион
15 февраля, 16:27

В Калининградской области два человека провалились под лёд и утонули

Два человека утонули в Калининградской области. Люди вышли на тонкий лёд и уже не смогли выбраться на сушу. О трагедии сообщили в региональном МЧС.

«Сегодня от оператора «112» поступило сообщение о том, что на озере Щучье в посёлке Прохладное Славского муниципального округа утонули 2 человека», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС напоминают, что не стоит выходить на лёд если его толщина менее 12 см, особенно в тёмное время суток. Кроме того, поверхность стоит проверить на прочность ударом ноги и не забывать следить за своими детьми.

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Ранее Life.ru рассказал о смерти конькобежца. Мужчина вышел на лёд на озере Байкал вместе с товарищем и провалился в воду. Одному 62-летнему спортсмену помогли вылезти на сушу очевидцы, которые проезжали на судне на воздушной подушке. Второго спасти не удалось и он утонул. Тело 70-летнего мужчины так и не нашли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Inga Gedrovicha

Наталья Афонина
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