В Калининградской области два человека провалились под лёд и утонули

Два человека утонули в Калининградской области. Люди вышли на тонкий лёд и уже не смогли выбраться на сушу. О трагедии сообщили в региональном МЧС.

«Сегодня от оператора «112» поступило сообщение о том, что на озере Щучье в посёлке Прохладное Славского муниципального округа утонули 2 человека», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС напоминают, что не стоит выходить на лёд если его толщина менее 12 см, особенно в тёмное время суток. Кроме того, поверхность стоит проверить на прочность ударом ноги и не забывать следить за своими детьми.