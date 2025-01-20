В Дагестане девочка утонула в бассейне, владелец отделался штрафом
Десятилетняя девочка утонула в общественном бассейне в Дагестане
В Дагестане в общественном бассейне утонула десятилетняя девочка. Инструкторов на месте не оказалось, а владельца бассейна оштрафовали, пишет Mash Gor.
Муса Патахов, владелец спортзала «Салатавия» в Казбековском районе, был соучредителем заведения. Семья с тремя детьми пришла поплавать и посетить сауну, но из персонала присутствовала только уборщица.
Девочка, играя в надувных жилетах, уронила свой и попыталась его достать, упав в воду. Взрослые вытащили её, но она уже захлёбывалась. По дороге в больницу состояние девочки ухудшилось, и реанимация не спасла её. Патахову назначили штраф в 130 тысяч рублей за оказание опасных услуг, приведших к трагедии.
Ранее сообщалось о смерти 17-летней школьницы из Улан-Удэ, рядом с телом которой был найден вейп. Она заперлась в туалете, долгое время не выходила и не отзывалась. Родственники забеспокоились, после чего взломали замок и увидели страшную картину — тело девочки лежало на полу рядом с вейпом и телефоном.
Life.ru / Шедеврум