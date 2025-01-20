В Дагестане девочка утонула в бассейне, владелец отделался штрафом

В Дагестане в общественном бассейне утонула десятилетняя девочка. Инструкторов на месте не оказалось, а владельца бассейна оштрафовали, пишет Mash Gor.

Муса Патахов, владелец спортзала «Салатавия» в Казбековском районе, был соучредителем заведения. Семья с тремя детьми пришла поплавать и посетить сауну, но из персонала присутствовала только уборщица.

Девочка, играя в надувных жилетах, уронила свой и попыталась его достать, упав в воду. Взрослые вытащили её, но она уже захлёбывалась. По дороге в больницу состояние девочки ухудшилось, и реанимация не спасла её. Патахову назначили штраф в 130 тысяч рублей за оказание опасных услуг, приведших к трагедии.