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3 января, 18:16

Конькобежец погиб, провалившись под лёд на озере Байкал

МЧС: На Байкале два конькобежца провалились под лёд, один из них утонул

Озеро Байкал. Обложка © Telegram / МЧС России

Озеро Байкал. Обложка © Telegram / МЧС России

В Иркутской области два конькобежца провалились под лёд на озере Байкал. Один из них утонул, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Спасатели вытащили мужчину, который провалился под лёд на озере Байкал. Видео © Telegram / МЧС России

«Конькобежцы провалились под лёд на озере Байкал. В проливе Ольхонские Ворота, в 400 метрах от берега, два человека провалились под лёд», — указано в сообщении.

Сотрудник МЧС в Иркутской области. Фото © Telegram / МЧС России

Сотрудник МЧС в Иркутской области. Фото © Telegram / МЧС России

Очевидцы смогли помочь выбраться 62-летнему мужчине, когда проезжали на судне на воздушной подушке. К сожалению, второго спасти не удалось. Сотрудники МЧС обследовали место трагедии при помощи подводной камеры на вездеходе. К сожалению, тела 70-летнего мужчины не нашли. По данным ведомства, глубина в месте провала составила 40 метров, а толщина льда — пять сантиметров.

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А ранее Life.ru писал, что на Байкале в Иркутской области внедорожник провалился под лёд Мухорского залива. Водитель транспортного средства не выжил.

Дарья Нарыкова
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