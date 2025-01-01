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1 января, 18:19

Покатушки на «ватрушке» чуть не закончились для москвича гибелью в первый день года

В Москве мужчина провалился под лёд и чуть не погиб, катаясь на «ватрушке»

В столичном районе Строгино 50-летний мужчина чуть не погиб во время катания на «ватрушке». Инцидент произошёл 1 января днём, когда местный житель предавался зимней забаве неподалёку от аллеи «Дорога жизни». Об этом сообщает 360.ru.

Около двух часов дня очевидцы позвонили в службу спасения и сообщили о пострадавшем, которого вынесло на неуправляемом тюбинге в реку. Мужчина упал в воду — его спасло лишь то, что он успел ухватиться за льдину.

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Прибывшие на место события спасатели вытащили пострадавшего из воды, после чего увезли его в больницу. У москвича диагностировали кровотечение и травму головы. Сейчас он под присмотром медиков.

Ранее сообщалось, что в Москве девушка спасла 9-летнего мальчика, который упал в пруд, поскользнувшись на льду водоёма. К счастью, ребёнка удалось быстро вытащить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vera Petrunina

Ольга Сливченко
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