Покатушки на «ватрушке» чуть не закончились для москвича гибелью в первый день года

В столичном районе Строгино 50-летний мужчина чуть не погиб во время катания на «ватрушке». Инцидент произошёл 1 января днём, когда местный житель предавался зимней забаве неподалёку от аллеи «Дорога жизни». Об этом сообщает 360.ru.

Около двух часов дня очевидцы позвонили в службу спасения и сообщили о пострадавшем, которого вынесло на неуправляемом тюбинге в реку. Мужчина упал в воду — его спасло лишь то, что он успел ухватиться за льдину.

Прибывшие на место события спасатели вытащили пострадавшего из воды, после чего увезли его в больницу. У москвича диагностировали кровотечение и травму головы. Сейчас он под присмотром медиков.