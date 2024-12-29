Храбрая москвичка спасла ребёнка от гибели в ледяной воде

В Москве девушка спасла девятилетнего мальчика, который поскользнулся и упал в пруд в микрорайоне Олимпийская деревня. Подробности этой истории со счастливым концом стали известны Mash.

По данным Telegram-канала, незадолго до инцидента ребёнок вместе со знакомым прогуливался вблизи водоёма без сопровождения взрослых. Проходя мимо неогороженного участка, он поскользнулся и рухнул в воду. Друг утопающего начал звать на помощь, и на крики откликнулась девушка, которая случайно оказалась поблизости во время вечерней пробежки. Она вытащила парня из воды, согрела его, а затем вызвала скорую и спасателей.