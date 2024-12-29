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29 декабря, 19:32

Храбрая москвичка спасла ребёнка от гибели в ледяной воде

Mash: Девушка спасла тонущего ребёнка в Олимпийской деревне в Москве

В Москве девушка спасла девятилетнего мальчика, который поскользнулся и упал в пруд в микрорайоне Олимпийская деревня. Подробности этой истории со счастливым концом стали известны Mash.

По данным Telegram-канала, незадолго до инцидента ребёнок вместе со знакомым прогуливался вблизи водоёма без сопровождения взрослых. Проходя мимо неогороженного участка, он поскользнулся и рухнул в воду. Друг утопающего начал звать на помощь, и на крики откликнулась девушка, которая случайно оказалась поблизости во время вечерней пробежки. Она вытащила парня из воды, согрела его, а затем вызвала скорую и спасателей.

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А не так давно в Уфе сотрудники Управления гражданской защиты спасли мужчину, заблудившегося в лесу. Он не мог самостоятельно идти, поэтому просто лежал в сугробе и замерзал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olga_bl777

Анатолий Цейко
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