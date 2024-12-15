Дедушка в Иркутской области ценой собственной жизни спас внучку из пожара

В Иркутской области произошёл трагический случай, когда 67-летний мужчина погиб, спасая свою внучку из горящего дома. Как сообщило МЧС России в телеграм-канале, 15-летняя девочка случайно подожгла вещи в доме в посёлке Уховский.

Пожар быстро охватил здание, отрезав путь к выходу. Мужчина, не раздумывая, бросился в огонь, чтобы спасти внучку, но сам выбраться не успел. Пожар на 114 квадратах потушили семь огнеборцев и три единицы техники МЧС России.