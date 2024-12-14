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14 декабря, 11:31

В Приморье поймали серийного поджигателя, устроившего пожары в администрации, банке и автопарке МЧС

В Приморье подожгли здание администрации Большого Камня, подозреваемый задержан

В Приморском крае неизвестный поджёг здание администрации в городе Большой Камень. Его смогли задержать, сообщает SHOT.

Видео с места поджога здания администрации Большого Камня в Приморском крае. Видео © Telegram / SHOT

Злоумышленник также поджёг банк и машины в автопарке МЧС. Его заметили, прогнали и даже успели заснять на камеру. Скрыться окончательно у поджигателя не получилось. Благо огонь у администрации успел распространиться только по небольшой территории и не обхватил само здание.

Сейчас мотивы задержанного выясняются. Также правоохранительные органы уточняют, действовал ли он в одиночку или есть соучастники.

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Ранее Life.ru рассказывал, что неизвестные подожгли здание судебных приставов в Заельцовском районе Новосибирска. Полиция начала проверку.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Афонина
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