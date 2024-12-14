В Приморье поймали серийного поджигателя, устроившего пожары в администрации, банке и автопарке МЧС
В Приморье подожгли здание администрации Большого Камня, подозреваемый задержан
В Приморском крае неизвестный поджёг здание администрации в городе Большой Камень. Его смогли задержать, сообщает SHOT.
Видео с места поджога здания администрации Большого Камня в Приморском крае. Видео © Telegram / SHOT
Злоумышленник также поджёг банк и машины в автопарке МЧС. Его заметили, прогнали и даже успели заснять на камеру. Скрыться окончательно у поджигателя не получилось. Благо огонь у администрации успел распространиться только по небольшой территории и не обхватил само здание.
Сейчас мотивы задержанного выясняются. Также правоохранительные органы уточняют, действовал ли он в одиночку или есть соучастники.
Ранее Life.ru рассказывал, что неизвестные подожгли здание судебных приставов в Заельцовском районе Новосибирска. Полиция начала проверку.
Telegram / SHOT