В Приморье поймали серийного поджигателя, устроившего пожары в администрации, банке и автопарке МЧС

Злоумышленник также поджёг банк и машины в автопарке МЧС. Его заметили, прогнали и даже успели заснять на камеру. Скрыться окончательно у поджигателя не получилось. Благо огонь у администрации успел распространиться только по небольшой территории и не обхватил само здание.