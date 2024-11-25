В Новосибирске подожгли здание судебных приставов

В Заельцовском районе Новосибирска неизвестные злоумышленники совершили поджог здания судебных приставов. Оно располагалось в многоквартирном доме. По факту происшествия проводится проверка.

«Никто не пострадал», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.

В местном МЧС уточнили, что пламя появилось в кабинете на первом этаже жилого здания. Сам дом находился на улице Жуковского.