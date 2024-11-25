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25 ноября, 06:35

В Новосибирске подожгли здание судебных приставов

В Заельцовском районе Новосибирска неизвестные злоумышленники совершили поджог здания судебных приставов. Оно располагалось в многоквартирном доме. По факту происшествия проводится проверка.

«Никто не пострадал», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.

В местном МЧС уточнили, что пламя появилось в кабинете на первом этаже жилого здания. Сам дом находился на улице Жуковского.

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Ранее в Германии полиция задержала поджигателя приюта для беженцев. В результате пожара в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии пострадали 16 человек. Тушить огонь приехали 116 специалистов.

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Telegram / МЧС Новосибирской области

Владимир Озеров
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