В Новосибирске подожгли здание судебных приставов
В Заельцовском районе Новосибирска неизвестные злоумышленники совершили поджог здания судебных приставов. Оно располагалось в многоквартирном доме. По факту происшествия проводится проверка.
«Никто не пострадал», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.
В местном МЧС уточнили, что пламя появилось в кабинете на первом этаже жилого здания. Сам дом находился на улице Жуковского.
Ранее в Германии полиция задержала поджигателя приюта для беженцев. В результате пожара в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии пострадали 16 человек. Тушить огонь приехали 116 специалистов.
Telegram / МЧС Новосибирской области