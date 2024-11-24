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24 ноября, 01:52

Пожар уничтожил приют для беженцев в Германии, есть признаки поджога

В приюте для беженцев в Германии случился пожар, пострадали 16 человек

В населённом пункте Фогельзанг, расположенном в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии, произошёл крупный пожар в приюте для беженцев. В результате инцидента пострадали 16 человек, сообщает телеканал ARD.

По подозрению в поджоге полиция задержала 35-летнего мужчину. Здание приюта, в котором размещались около 380 человек, получило серьёзные повреждения и восстановлению не подлежит. Национальность беженцев не уточняется.

Из пострадавших 10 человек были доставлены в больницу, ещё 6 получили медицинскую помощь на месте. Для борьбы с возгоранием были привлечены порядка 110 пожарных.

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Ранее в Ростовской области после падения БПЛА вспыхнул пожар на промышленном объекте. К счастью, возгорание оперативно ликвидировали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Анатолий Цейко
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