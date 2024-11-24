Пожар уничтожил приют для беженцев в Германии, есть признаки поджога

В населённом пункте Фогельзанг, расположенном в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии, произошёл крупный пожар в приюте для беженцев. В результате инцидента пострадали 16 человек, сообщает телеканал ARD.

По подозрению в поджоге полиция задержала 35-летнего мужчину. Здание приюта, в котором размещались около 380 человек, получило серьёзные повреждения и восстановлению не подлежит. Национальность беженцев не уточняется.

Из пострадавших 10 человек были доставлены в больницу, ещё 6 получили медицинскую помощь на месте. Для борьбы с возгоранием были привлечены порядка 110 пожарных.